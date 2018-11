Nane oca a Cordignano

Nane Oca

dal libro di Giuliano Scabia

con Giovanni Betto e il Coro CODE DI BOSCO



“Nane Oca” è un capolavoro.

Assoluto.

È una storia che prende i fili guardando l’acqua del Fosso Scavo limpidocorrente, stando fermi ascoltanti in qualche osteria in Pava, fermandosi in Piazza dei Frutti davanti agli abbaini lucenti, quando le amiche fate e l’Uomo Selvatico vengono a vedere come sta la notte.

Tutti i personaggi, e sopra tutti Giovanni (Oca), sono alla ricerca del momòn e alcuni, alla fine, lo trovano.

Ma a chi sente la storia e, preso dal suo tremito, arriva fino in fondo, chiediamo per gentilezza di non rivelare i tre segreti di Nane Oca: qual è la vera identità della fata Aura, qual è la lingua del Magico Mondo, cos’è il vero momòn.

Poetico. Comico. Quasi erotico.



Distribuzione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/

Gallery