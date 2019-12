Natale in jazz - Luciano Buosi Quartet

Musiche di Richard Rodgers - Johnny Marks - Irving Berlin - Walter Kent - Johnny Moore e molti altri.



Per reinventare il Natale, per sognarlo, per immaginarlo come qualcosa di lontano, ma vicino al nostro immaginario ci vuole qualcosa di emozionante e suggestivo, ci vuole un ebreo russo che si chiamava Israel Baline, soprannominato Izzy; era arrivato con la famiglia a New York a cinque anni, per diventare alla lunga il cantore dell' American way of life. Avrebbe preso un nome nuovo e sarebbe diventato Irving Berlin, «mix di genio e regolatezza» . Giacomo Puccini dichiarò di voler lavorare con lui perché era ‘un genio targato USA’ e perché, insieme a Cole Porter e George Gershwin, rappresentava il futuro della storia della musica.

Natale negli USA vuol dire, da sempre, sountracks di film famosi e canzoni indimenticabili che ormai fanno parte delle nostre feste e del nostro immaginario collettivo; molte sono state cantate e suonate da mille interpreti diversi e la nostra memoria ha perso i nomi dei compositori e degli autori delle lyrics. Noddy Holder, vocalist leader, disse una volta che "it's Christmas!" è dire in sintesi che, le hits natalizie vi staranno forse uscendo dalle orecchie dal numero di volte che le avete sentite alla radio, ma molte di esse sono vere e proprie opere d'arte.

Per un esempio tra tutti, ricorderemo che nel 1949 il compositore americano Johnny Marks che scrisse Rudolph the Red-Nosed Reindeer, diventata col passare degli anni una delle canzoni natalizie più famose. La sentiremo in questa occasione riproposta nell’originaria versione jazz. Sarà bello quindi rivivere insieme l’atmosfera dei mitici anni ’50 e ’60 negli Strati Uniti e ricordare che il Natale è fatto di belle storie e di avvolgenti e seducenti melodie.