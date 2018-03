Chiave Classica: Natalia Gutman arriva al teatro Accademico

Natalia Gutman, la regina del violoncello, a Castelfranco per una masterclass e una serata speciale al teatro Accademico mercoledì 14 marzo 2018 (ore 20.45). La celebre violoncellista russa sarà al Conservatorio Agostino Steffani dal 12 al 15 marzo. Poi il 14 marzo un incontro speciale a teatro.

Talento e storia si intrecciano nella vita di Natalia Gutman. 76 anni, nata a Kazan nell’ex URSS, Natalia Gutman è stata una delle più grandi violoncelliste del Novecento. Per molti anni ha formato un duo con il celebre pianista Sviatoslav Richter, poi ha sposato il violinista Oleg Kagan. Oggi Gutman, che si divide tra la Russia e le Alpi bavaresi, dove ha fondato un festival estivo che raduna il gotha della musica classica internazionale, si dedica soprattutto all’insegnamento.L’occasione di conoscerla è davvero preziosa.

“La signora Gutman viene qualche giorno in Conservatorio a Castelfranco per una masterclass con gli studenti di violoncello del conservatorio-conferma il direttore Stefano Canazza- Il trait d'union è Vittorio Ceccanti, docente di violoncello a Castelfranco e suo ex allievo”. Gutman è una leggenda vivente, nota anche come la regina del violoncello. Ha suonato per molti anni in duo con Richter, poi per 12 anni ha dovuto interrompere le tournèe europee a causa della sua opposizione al regime. A Castelfranco Natalia Gutman sarà salutata e premiata con una serata speciale il 14 marzo al Teatro accademico , poi le sarà dedicato un concerto che vede protagonista Vittorio Ceccanti (violoncello) Arcadio aracchi (flauto) Ivano Battiston (fisarmonica). Ma alla fine ci regalerà un a solo in scena, facendo risuonare il suo violoncello."Il contatto tra artisti carismatici e giovani studenti è fondamentale per la crescita-afferma il direttore del Conservatorio Agostino

Steffani Stefano Canazza- il privilegio di avere a Castelfranco la signora Gutman, la regina del violoncello, è impagabile". Violoncellista russa, ha iniziato la sua prima formazione musicale con suo nonno A. Berlin e con G. Kozolupova, si è poi perfezionata con M. Rostropovich. Dall’età di 14 anni è stata profondamente influenzata dal grande pianista S. Richter con il quale successivamente ha formato un duo. Dal 1970 ha formato una straordinaria partenership musicale con suo marito, il violinista O. Kagan. Nel 1961 la vittoria del Premio Dvorak di Praga l’ha lanciata nella sua carriera internazionale e il successivo anno si è classificata terza al Premio Čajkovskij. Nel 1967 vince il Concorso ARD in due con il pianista A. Nasedkin. Poco dopo il suo sensazionale debutto negli Stati Uniti con L. Stokowski a Filadelfia, la sua carriera internazionale è stata bruscamente interrotta per otto anni quando le autorità sovietica le hanno proibito di suonare e di viaggiare fuori dall’Unione Sovietica. Dal 1979, quando ha potuto ricominciare a viaggiare, si è esibita regolarmente con prestigiose orchestre come come i Wiener, i Berliner, la London Symphony, le Filarmoniche di Monaco e San Pietroburgo, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam e molte altre.

Le sue partecipazioni a Festival includono il Salzburg Summer Festival, il Berliner e il Wiener Festwochen. W. Sawallisch, R. Muti, C. Abbado, B. Haitink, Y. Svetlanov, Y. Temirkanov, S. Celibidache, M. Rostropovich e K. Masur sono tra i tanti direttori che prediligono N. Gutman. Un altro grande interesse di N. Gutman è la musica da camera e suoi partner musicali abituali sono e sono stati S. Richter, O. Kagan, E. Virsaladze, Y. Bashmet, A. Lubimov, V. Tretjakov. È stata spesso interprete di prime assolute; A. Schnittke le ha dedicato una sonata e il suo primo Concerto per violoncello. Ha eseguito le sei suite per violoncello di Bach a Mosca, Berlino, Monaco, Madrid, Barcellona e altri luoghi. Ha inciso per RCA/BMG-Ariola, EMI. Ultimamente N. Gutman incide di frequente per Life Classics, una piccola compagnia dedicata principalmente al gruppo di musicisti associati a Oleg Kagan. Si dedica ai giovani musicisti e tiene masterclass in tutto il mondo, è stata per molti anni insegnante alla Musikhochschule di Stoccarda e insegna ancora a Mosca, dove ha insegnato dall’età di 24 anni. Ogni anno all’inizio di Luglio, Natalia Gutman invita artisti di fama internazionale all’International Musikfest a Tegernsee sulle Alpi bavaresi, un festival di musica da camera che ha fondato nel 1990 con Oleg Kagan. Il festival alla sua XXI edizione, è stato dedicato a Kagan dopo la sua prematura scomparsa ed un festival simile che porta il nome di Kagan si tiene ogni novembre a Mosca.