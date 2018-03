Natalino Balasso al PalaMazzalovo con "Stand Up Balasso"

Serata inaugurale del 23° GIAVERA FESTIVAL crocevia di incontri e culture. “STAND UP BALASSO” di e con Natalino Balasso. Il meglio della comicità di Balasso, in uno spettacolo travolgente, carico di energia e risate.

Spettacolo a pagamento 15 euro, entrata gratuita per bambini fino a 12 anni. Il ricavato della vendita dei biglietti dello spettacolo, servirà a sostenere il nuovo Giavera Festival, 23° edizione. Non sono previsti posti numerati e i biglietti non sono rimborsabili. Il regolamento interno del Palazzetto non consente l'ingresso di animali.

Per informazioni scrivi a: info@ritmiedanzedalmondo.it

o chiama il: 331 9324860