Sottosopra: Natalino Balasso torna a Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO Finale ad alto tasso spettacolare per Sottosopra, il festival dei giovani in programma a Castelfranco dal 23 al 26 maggio. Nelle scorse ore infatti, gli organizzatori hanno annunciato un ospite a dir poco d'eccezione per la serata conclusiva del grande evento pronto a invadere strade e piazze della città.

Sabato 26 maggio, alle ore 21, Natalino Balasso tornerà a Castelfranco in una veste per lui molto insolita. Sarà infatti il presentatore del Poetry slam, una gara tra giovani poeti pronti a sfidarsi tra loro a colpi di rime e componimenti poetici. L'evento si terrà nella splendida cornice del parco di Villa Barbarella e sarà a ingresso libero. A sfidarsi a colpi di versi due maestri di poesia e rima: Dargen D'Amico, musicista noto soprattutto alle giovani generazioni e Alessandro Burbank, poeta veneziano molto apprezzato dalla critica. Insieme a loro altri due importanti ospiti a sorpresa, tutti da scoprire in una serata che si preannuncia all'insegna della cultura e del divertimento intelligente.