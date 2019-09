Autotrasporti, test drive alla concessionaria "Carraro" di Nervesa

Il gruppo Carraro di Susegana, una delle più grandi realtà presente sul mercato dei veicoli industriali e commerciali, è da sempre in prima linea nell’offrire alla clientela, autotrasportatori e artigiani, le ultime innovazioni in tema di sicurezza. Un’attività che svolge presso la propria rete di filiali anche attraverso l’organizzazione di eventi specifici e test drive. Uno di questi è in programma sabato 7 settembre, dalle ore 8.30 alle 18.30, presso la sede in via Priula a Nervesa della Battaglia. L’occasione è offerta dalla presentazione al pubblico del Nuovo Actros, modello di punta della gamma Mercedes-Benz Trucks.

Gli ospiti parteciperanno al Test Drive su un percorso studiato appositamente per far provare l’ebbrezza della massima innovazione tecnologica del primo veicolo senza specchi, dotato di display che consentono di avere maggiore visibilità in ogni condizione di luce, con sistemi di rilevamento pedoni in movimento e con guida semi autonoma. Sarà utilizzato un Actros con semi rimorchio attaccato con livrea dedicata. In mattinata è prevista la presenza di Giuseppe Crognale, Product manager marketing MB Trucks & Homologations Italia che darà consigli utili per ottenere la maggiore efficienza di una guida economica, tema molto sentito dalle aziende di trasporti. Si può prenotare il test drive direttamente sul sito web della concessionaria.