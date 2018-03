Neuqua Valley High School in concerto a Conegliano

Mercoledì 28 marzo 2018, alle 21.00 i giovanissimi musicisti della Neuqua Valley High School Band saranno a Conegliano per l’unica tappa veneta della loro tournée europea: un’avventura entusiasmante che vedrà i talenti dell’Illinois esibirsi nella splendida cornica del Teatro Accademia. Conegliano ospita l’unica tappa veneta del tour europeo della Neuqua Valley High School Band, di Naperville in Illinois, scuola di primissimo livello nel panorama statunitense, che accoglie 3800 studenti di tutte le età offrendo un ampio programma musicale sia corale che strumentale: la banda, composta da 85 elementi di età compresa fra i 14 e i 18 anni, si esibirà nella splendido scrigno del Teatro Accademia di Conegliano, mercoledì 28 marzo 2018 , alle ore 21.00, creando per l’occasione un ponte ideale fra Illinois e Veneto.



La Neuqua Valley High School, fedele alla propria filosofia che sottolinea come la musica offra una occasione unica per stimolare la creatività e l’empatia e sia fondamentale allo sviluppo del nostro patrimonio culturale, è stata per ben sette volte insignita del prestigioso Grammy® Gold Status e nel 2013 è stata riconosciuta dalla Grammy Foundation quale migliore scuola musicale degli Stati Uniti. Con ben 16 sale di registrazione attrezzate e 9 staff dedicati, la scuola incoraggia i ragazzi a sviluppare il proprio talento e li sostiene nelle esibizioni pubbliche; proprio nell’ambito di questa volontà di crescita trova spazio la scelta di dare occasione ai giovanissimi artisti di portare la propria arte nel Vecchio Continente, con tournée che toccano Spagna, Inghilterra, Germania, Austria e Repubblica Ceca, offrendo così anche al pubblico veneto l’esperienza di un concerto che espressione della cultura d’oltreoceano.



L’appuntamento, che vedrà alternarsi alla direzione ben quattro Maestri, prevede un vasto repertorio, che affiancherà alla musica classica di Verdi, Gabieli e Puccini i pezzi composti direttamente dai giovani allievi.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito.