Nice ospita il convegno “Connected Living. “Come la tecnologia migliora il comfort abitativo degli edifici”

Nice S.p.A., azienda italiana di riferimento internazionale nell’Home & Building Automation e Home Security, e Green Building Council Italia promuovono, in collaborazione con EdicomEdizioni, con il patrocinio di FederlegnoArredo e Assotende, l’evento formativo dedicato ad architetti, ingegneri e progettisti sul tema “Connected Living. Come la tecnologia migliora il comfort abitativo degli edifici”, che si terrà martedì 26 giugno presso lo spazio sociale TheNicePlace, in Via Callalta 1 - Oderzo.

Sempre di più il comfort ambientale si sta affermando come un fattore determinante nella valorizzazione degli edifici, in quanto la qualità costruttiva delle abitazioni e degli uffici influisce significativamente sulla salute psicofisica e sulla produttività delle attività svolte. Ecco perché nella progettazione edilizia oggi è fondamentale avere come obiettivo il benessere delle persone che abitano e lavorano in questi spazi, contemperando questa esigenza con la riduzione del fabbisogno energetico. Nel corso del seminario saranno illustrate le tecniche progettuali e costruttive più innovative, come le schermature solari e l’automazione per la ventilazione naturale, che consentono di applicare in senso moderno i concetti dell’architettura bioclimatica. Gli interventi dei 3 relatori saranno seguiti da un confronto sulle ultime soluzioni disponibili sul mercato e si concluderà con la presentazione di case history di edifici certificati con rating system internazionali di sostenibilità, nei quali si sono raggiunte elevate prestazioni di comfort.

L’evento è accreditato presso il CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - e la partecipazione consente l’ottenimento di quattro crediti formativi.

Programma della giornata:



14:00 Welcome coffe e registrazione partecipanti.



14:30 Introduzione al seminario, Giorgio Tartaro, giornalista e direttore editoriale.



Il comfort ambientale quale fattore premiante il valore dell’edificio, Mauro Roglieri,

Segretario Chapter Veneto e Friuli-Venezia Giulia di GBC Italia e CEO MR Energy.



L’ottimizzazione del comfort e dell’efficienza dell’edificio: le tecniche di simulazioni dinamica,

Michele De Carli, Professore associato in Energy and Building presso Università degli Studi di Padova.



Come cambia la visione progettuale in uno studio di architettura?

Alberto Cecchetto, Professore ordinario presso Università IUAV di Venezia e titolare Studio Cecchetto.



16:00 I player che oggi si contraddistinguono per soluzioni innovative, tra cui:



I sistemi intelligenti nella Home Automation: controllo dell’irraggiamento e illuminazione naturale, connettività e comfort, Massimo Riggio, Chief Marketing Officer di Nice S.p.A.



La semplificazione impiantistica a beneficio di comfort ed efficienza energetica,

Valeria Parolin, Business Development Manager di Clivet S.p.A.



Case history di edifici certificati con elevate prestazioni di comfort,

Andrea Fornasiero, Presidente Comitati Standard di GBC Italia e R&D Engineering di Manens-Tifs S.p.A.



18:00 Aperitivo di networking e registrazione 4 CFP.



Per partecipare all’evento formativo è necessario registrarsi online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-oderzo-tv-come-la-tecnologia-migliora-il-comfort-abitativo-degli-edifici-46609581513