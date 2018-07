Nick Oliveri acoustic set + Gunash live @Altroquando

@GUNASH "Great Expectations Electro-Acoustic Summer Tour" e Go Down Records presentano, il 6 Agosto all'Altroquando Dart Club di Zero Branco, il concerto dei Gunash in apertura a Nick Oliveri, il leggendario bassista dei Queen Of The Stone Age, Kyuss e Mondo Generator, in Tour in Italia ed Europa con il suo pregetto solista "Death Acoustic Summer Tour".

I Gunash, che sono una rock band che ha suonato tra Europa e Stati Uniti, passando dal Whisky a Go Go di Hollywood, presentano l'ultimo lavoro discografico "Great Expectations" registrato ai Fonogenic Studios di Los Angeles e realizzato con la straordinaria collaborazione di Rami Jafee dei Foo Fighters, in qualità di tastierista e produttore artistico e pubblicato con Go Down Records! Zor e Pannico dei Gunash si esibiranno in duo con brani originali e tante cover rivisitate in versione elettro-acustica che spaziano da Jimi Hendrix a Lou Reed, da David Bowie ai Radiohead, dai Nirvana ai Foo Fighters e molto altro ancora! Un viaggio dall'Alternative Rock dei Gunash al Rock che ha fatto la storia! Inoltre durante la serata sarà possibile acquistare cd, vinili, t-shirt e molti altri gadget originali degli artisti!