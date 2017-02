Nick Oliveri e The Wild Scream in concerto al Benicio di Giavera del Montello

GIAVERA DEL MONTELLO Avete presente Nick Oliveri? Sì, quello che ha suonato nei Kyuss, Queens of the Stone Age, Mondo Generator,... eccolo al Benicio in versione acustica!

In apertura: The Wild Scream!

entrata 10€, NO TESSERE

NICK OLIVERI

Entra a far parte del gruppo stoner rock, Kyuss nel 1991, in sostituzione di Chris Cockrell, coi quali pubblica due album, Wretch e Blues for the Red Sun. Lascerà il gruppo nel 1994, prima della pubblicazione dell'album Welcome to Sky Valley. successivamente collabora per breve tempo con il gruppo punk Dwarves, sotto lo pseudonimo Rex Everything. Con loro inciderà il disco The Dwarves are Young and Good Looking del 1997. Nello stesso anno forma i Mondo Generator, gruppo al quale ha cambiato successivamente il nome in Nick Oliveri and the Mondo Generator. Ha inoltre pubblicato nel 2004 un album solista, Demolition Day. Tra le sue collaborazioni in studio e dal vivo si possono ricordare quelle con i Winnebago Deal, Mark Lanegan Band, ed i Masters of Reality di Chris Goss. Ha inoltre partecipato alle Desert Sessions.

Nel 1998 entra a far parte dei Queens of the Stone Age, con i quali inciderà gli album Rated R e Songs for the Deaf. Dopo quasi sei anni di permanenza nei QOTSA, viene allontanato dal gruppo da Josh Homme, ufficialmente per screzi tra i due.

Dopo l'abbandono dei QOTSA, Oliveri ha partecipato in tour con gruppi come Motörhead, Brant Bjork, Winnebago Deal, Masters of Reality, The Dwarves, Mark Lanegan e Turbonegro. Ha anche registrato un album acustico allegato all'edizione limitata dell'ultimo album dei Mondo Generator, Dead Planet (Sonic Slow Motion Trails), pubblicato nel 2006. Con i Mondo Generator ha anche pubblicato gli album Cocaine Rodeo nel 2000, A Drug Problem That Never Existed nel 2003 e III The EP nel 2004.

Nel 2010 ha partecipato anche all'album Slash del chitarrista Slash.

THE WILD SCREAM

Voce "soul", suoni accattivanti e visioni sciamaniche. Queste sono le radici da cui THE WILD SCREAM prendono forma, guardando anche alle sonorità degli anni '60 e '70, ma con piglio moderno. Formatisi nel 2011, hanno debuttato alla quinta edizione del Maximum Festival (festival organizzato da Go Down Records ndr), dopo la registrazione di un EP nel 2012, hanno registrato un disco in studio intitolato "Horus" edito da Go Down Records nel 2015. Il disco è stato ben accolto da critica e riviste specializzate, portando la band ad esibirsi in concerti sempre più energetici e coinvolgenti.

Ale Bon | piano Rhodes

Gianni Rit | tribe effect, percussions

Nicolò Masetto | bass

Joe Shamano | vox, acoustic guitars, tambourine

Redy Mik | electric, acoustic and slide guitars

El Ciga | drums

