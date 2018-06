Nipponbashi Matsuri: arrivano i "30 Rintocchi di Paura"

On the road to Nipponbashi Matsuri! Prima dell'inizio del Nipponbashi Matsuri 2018, torna il nostro appuntamento con le storie del Concorso letterario Hyakumonogatari Kaidankai. Verranno narrate tutte le storie del libro di quest'anno, ad eccezione delle vincitrici, che saranno le protagoniste della Hyakki Yagyou 2018.

In questa serata sarete circondati dal buio più totale, illuminati soltanto dalle candele che circonderanno la narratrice, che verranno spente una ad una dopo la fine di ogni storia. Alla fine dello Hyakumonogatari Kaidankai, allo spegnimento dell'ultima candela, tradizione vuole che compaia Aoandon. E questa sera, quando spegneremo l'ultima candela, cosa apparirà? Se avete il coraggio di scoprirlo, vi aspettiamo a Treviso!

Prenotazione obbligatoria allo 0422 583130 con contributo fisso di 10,00€ comprendenti aperitivo giapponese di benvenuto e una porzione di street food.