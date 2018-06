Nipponbashi Matsuri 2018

Il festival giapponese di Treviso è in arrivo! Dopo il Nipponbashi d'Estate 2016, lo staff del NB ha deciso di tornare alle origini, iniziando a lavorare ad un festival che fosse più in linea con le proprie conoscenze ed esperienze. Dal NBE nasce quindi il NB Matsuri, 2 giorni di festival incentrati sulla cultura tradizionale giapponese, che prende spunto dai matsuri giapponesi.



Nei matsuri il punto focale è un solo evento, intorno al quale si sviluppa un'atmosfera di festa e di condivisione. Il nostro punto focale sono la Hyakki Yagyou e il Toro Nagashi, due eventi che dal 2015 sono entrati a far parte della "nostra" tradizione e intorno ai quali lavoriamo con passione e amore del Giappone.



Vi aspettiamo al Nipponbashi Matsuri, per renderlo sempre più grande e pieno di gente!



************************



ON THE ROAD TO NBMATSURI!



Sabato 23 giugno

dalle 19.30 in poi: NipponParty: on the road to NB Matsuri! Aperitivo e cena giapponesi a base di street food, instalab a cura di PAPERMEDIA e postazioni videogames grazie alla collaborazione di Koch Media Games!

Una serata di festa per tutti!



Venerdì 29 giugno

Dalle 20.00: 30 Rintocchi di Paura.

Una serata a base di storie dell'orrore, dove narreremo le storie del Concorso letterario Hyakumonogatari Kaidankai, circondati da un'atmosfera cupa e oscura. Naturalmente, le narreremo tutte meno che le prime tre, che saranno le protagoniste della Hyakki Yagyou 2018.



************************



PROGRAMMA [in fase di completamento! Controllate questa pagina e il nostro sito per tutti gli aggiornamenti!]



Sabato 30 giugno



10.00 - 24.00 Matsuri Market 2018 in Via San Nicolò & Matsuri Food da Ikiya

10.00 Workshop di maschere al Nipponbashi Matsuri @ PAPERMEDIA

14.00 Simbologia del sakura nella cultura giapponese @ A.I.M.I.G., Piazza Pio X 5

14.00 Workshop di watoji e furoshiki con Papermedia (FUROSHIKI) @ PAPERMEDIA

15.30 Workshop di tsumami zaiku assieme a Momo Kanzashi (livello BASE) @ PAPERMEDIA

16.00 inizio delle sessioni di trucco per la Hyakki Yagyou 2018, Via San Nicolò

16.30 Conferenza e degustazione sul ramen @ Hostaria Dall'Oro, Via all'Oro 21

18.30 Workshop di maschere al Nipponbashi Matsuri @ PAPERMEDIA

22.00 Hyakki Yagyou 2018



Domenica 1 luglio



10.00 - 21.00 Matsuri Market 2018 in Via San Nicolò & Matsuri Food da Ikiya

10.00 Workshop con la maestra Kataoka al Nipponbashi Matsuri @ PAPERMEDIA

10.00 Battiti del cuore, nel cuore nella notte @ A.I.M.I.G., Piazza Pio X 5

11.30 Mizuko Kuyo, i bambini d'acqua @ A.I.M.I.G., Piazza Pio X 5

14.00 Workshop di watoji e furoshiki con Papermedia (WATOJI) @ PAPERMEDIA

15.30 Workshop di tsumami zaiku assieme a Momo Kanzashi (livello AVANZATO) @ PAPERMEDIA

15.30 Workshop di decorazione di lanterne @ A.I.M.I.G., Piazza Pio X 5

22.00 Toro Nagashi, il lancio delle lanterne @ Sottoportico dei Buranelli