NipponParty: on the road to NB Matsuri

Quale modo migliore per aspettare il Nipponbashi Matsuri 2018, se non festeggiandolo a modo nostro? Una serata dedicata a voi, dove troverete cibo e aperitivi giapponesi creati da Ikiya, laboratori istantanei a cura di PAPERMEDIA, e un angolo gaming nipponico grazie alla prezione collaborazione di Koch Media Games. Niente prenotazioni! Vi aspettiamo a porte aperte dalle 19.30 in poi per bere, mangiare, creare e giocare assieme a noi!