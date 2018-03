Nocchio Pinocchio al Teatro Sant'Anna

Ancora una storia di Pinocchio! L’idea è proprio quella di un: “non ne possiamo più” di Pinocchio, domenica 18 marzo alle ore 17 vieni a scoprire “Nocchio Pinocchio” de la compagnia Teatrino dei Fondi di Pisa.



Ancora una storia di Pinocchio? Non come l’avete sempre sentita raccontare, però: questa volta andrà in scena una versione inedita della famosa fiaba di Collodi. Ci saranno la Balena, i Carabinieri, e sì… forse ci sarà anche Pinocchio! Venite a scoprirlo!



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it

Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.