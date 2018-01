Seminario "Noi siamo anima"

Uno scrittore del paranormale, delle coincidenze, del destino e un medico che ha fondato un centro studi per scoprire le nuove frontiere della medicina, insieme per una giornata di incontro tra scienza e invisibile, tra leggi fisiche e l'inspiegabile.





MARCO CESATI CASSIN



Escludendo il caso: destino e fato

Le 5 parole chiave del destino

Non siamo di questo mondo:

siamo Anima

Il destino è già programmato?

Gli universi paralleli…



MASSIMO CITRO DELLA RIVA



Il mondo: una realtà virtuale

Il vuoto e il problema del “fra”

Scena e retroscena

La Scienza dell’invisibile

Tempo lineare e Tempo contemporaneo

… … …



“L’universo è descrivibile da un modello a variabili nascoste. Provate a pensare a un iceberg di cui vediamo soltanto la punta. Per descriverlo nella sua interezza dobbiamo fare ricorso a variabili che a noi sfuggono. Sono convinto che, al di sotto del livello quantistico governato dal caso e dall’incertezza, c’è un livello subquantico in cui ritornano il determinismo e la realtà.

Mi chiederete: e al di sotto?

Ancora altri livelli, è una struttura senza fine. Le verità più profonde sono per noi irraggiungibili.”



David Bohm



… ma l’Universo così concepito, lascia a volte affiorare scorci di verità. E in questo Universo vi sono occhi insaziabili di sapere e coincidenze – non così casuali – che guardano alla trama celata dietro l’apparenza del divenire quotidiano.



Dall’incontro di Marco Cesati Cassin e Massimo Citro della Riva nasce Noi siamo Anima, una giornata per andare oltre al dualismo di un “io” dotato di “un’anima”, dove saranno condivisi anni di ricerche ed esperienze sui temi della vita, delle coincidenze, della scienza dell’invisibile, del vuoto, del mondo di scena e di quello di retroscena, degli universi paralleli… del perché e del valore del nostro destino…



“Scozia, fine dell’Ottocento: un contadino aiuta un bambino

a uscire dalle sabbie mobili; per sdebitarsi, il padre si offre di

pagare gli studi al figlio. Se questo incontro non fosse avvenuto,

Alexander Fleming non avrebbe potuto laurearsi, il mondo non

avrebbe avuto la penicillina e Churchill, il bambino salvato, non

avrebbe guidato l’Europa fuori dalla Seconda guerra mondiale.

Soltanto coincidenze?

Quante volte ci è capitato di pensare a una persona che non

vediamo da anni, e subito dopo incontrarla?…”

NON SIAMO QUI PER CASO

Marco Cesati Cassin



La seconda di 5 tappe, unica in Veneto. Le recensioni della giornata a Torino confermano che è un momento di crescita e formazione imperdibile, per capire noi, cosa siamo e qual è il nostro percorso.

