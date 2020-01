"Non buttarmi - istruzioni per il riuso": mostra e aperitivo per l'inaugurazione

Illustrazioni e infografiche sull'impatto ambientale delle azioni quotidiane, realizzate in collaborazione con Treviso Comic Book Festival e Legambiente Piavenire. Inaugurazione mostra con aperitivo, djset by The Pitch in versione One Pitch “Dal+Z”.

Venerdì 31 gennaio dalle 18 Colonia Agricola, Via Cardinal Callegari 32, Vascon di Carbonera. Ingresso libero. La mostra resterà visibile negli spazi del ristorantino caffetteria fino a fine febbraio. Domenica 27 ottobre 2019 in Loggia dei Cavalieri a Treviso si era tenuto l’evento "Non buttarmi! Istruzioni per il riuso”: una giornata di laboratori sull'impatto ambientale delle azioni quotidiane organizzata da Carlotta Busato, Sara Folegotto, Ilaria Ruzzenente e Martina Tripi, in collaborazione con il Comune di Treviso e il Progetto Giovani Treviso all'interno del Bando SediciTrenta 2019. Per dare una rappresentazione visiva alle tematiche trattate durante la giornata è stato chiesto a tanti illustratori di darvi una loro interpretazione: Colonia Agricola ospita l'esposizione di questi artwork negli spazi del ristorantino caffetteria, in cui è possibile gustare deliziosi cicchetti biologici accompagnati da un buon vino o birra sempre biologici.

In esposizione illustrazioni di: Elena Antonutti, Claudio Bandoli, Alice Berti, Michele Bruttomesso, Sara Chissalè, Arianna Cicciò, Arcangela Dicesare, Irene Di Oriente, Camilla Fassina, Irene Fattori, Paolo Gallina, Ale Key, Eleonora Lorenzon, Chiara Mantello, Silvia Reginato, Francesca Rizzato, Francesca Rosafio, Veronica Ruffato, Caterina Sala, Beatrice Zampetti. Con la partecipazione di: GRA - Grande Raccordo Ambientale. Curatela: Carlotta Busato, Sara Folegotto, Ilaria Ruzzenente, Martina Tripi