Nordic walking per “M’illumino di meno”

Nordic Walking per la quattordicesima edizione di “M’illumino di meno”, l’iniziativa di Caterpillar (programma di Radio due) per la sensibilizzazione al risparmio energetico.

Camminare anche con il buio si può: insieme si socializza e si cammina in sicurezza! Camminata libera o con tecnica del Nordic Walking (si raccomanda l’uso dei bastoncini con gommini).

La conduzione è degli istruttori dell’ASD Strada Facendo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Con il patrocinio del Comune di Treviso e il sostegno della Rete trevigiana Lasciamo il segno



Ritrovo: ore 19 in Piazza dei Signori. Saluto Autorità



Inizio camminata: ore 19.30, verso Riviera S.Margherita, Viale Tasso, Restera, strada dei Tappi e rientro



Percorso facile



Lunghezza: circa 8 km



Durata: 2 ore



Note: l’organizzazione è a cura di ASD Strada Facendo. La partecipazione è gratuita e non prevede assicurazione, pertanto la responsabilità rimane a carico di ciascun partecipante.