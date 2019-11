Nordic walking lungo la strada del verdiso

La zona che esploreremo con la camminata è quella dedicata alla coltivazione del Verdiso, uno dei vitigni utilizzati per la produzione del Prosecco. Partiremo dal centro di Combai in direzione Borgo Vergoman e scendendo verso il fondovalle imboccheremo un bosco. Dopo alcuni tornanti attraverseremo alcuni vigneti e risalendo di quota raggiungeremo pian dei Combai. Proseguiremo in leggera salita fino a quota 400 m da dove potremo godere del magnifico paesaggio su Campea. Percorreremo la cresta del Duèl, il rilievo collinare a sud di Combai, fino ad incontrare una strada forestale e quindi tra continui saliscendi rientreremo a Combai.



PROGRAMMA

Ritrovo a Treviso: ore 8 Piazza del Municipio Catena di Villorba



Ritrovo in loco: ore 8,45 parcheggio Via Trento sul tornante prima di arrivare in centro venendo da Miane, sotto Pizzeria Ristorante “Cin Cin”



Difficoltà: facile Lunghezza: 8 km circa Dislivello: 324 m



Durata: 3 ore



ISCRIVIZIONI ENTRO VENERDI’ 29 NOVEMBRE