"Una notte al museo - Christmas Edition" al Parco degli Alberi Parlanti

La corsa all’ultimo regalo per figli, cuginetti o bambini di amici è iniziata e ogni anno diventa sempre più difficile trovare il regalo adatto a loro: la soluzione potrebbe essere quella di regalare un’esperienza educativa e divertente come quella di "UNA NOTTE AL MUSEO", l’iniziativa del Parco degli Alberi Parlanti che vede un suo appuntamento anche durante le vacanze natalizie. A grande richiesta ritorna giovedì 29 dicembre l'appuntamento con l’avventura al Parco degli Alberi Parlanti con un’edizione speciale durante le Vacanze di Natale di "UNA NOTTE AL MUSEO". L’iniziativa è rivolta ai bambini tra i 7 e gli 11 anni in una experience divertente ed educativa dove i ragazzi affronteranno i percorsi Precinema e Cartoon, alla scoperta della magia delle immagini in movimento, e Alla scoperta dei 4 Elementi, il percorso scientifico su Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Una serata emozionante che dopo una cena al sacco prosegue con un breve percorso all’aperto, muniti di torce, alla scoperta dei segreti del Parco degli Alberi Parlanti. I partecipanti passeranno la notte in sacco a pelo, assistiti da due animatori; il tutto si concluderà il mattino dopo con una bella colazione e un po’ di ginnastica insieme ai simpatici ragazzi dello staff di Gruppo Alcuni.

*** Costi e informazioni

ETA’ – dai 7 agli 11 anni

DURATA – dalle 17 di giovedì 29 fino alle 9 di venerdì 30 dicembre

COSTO – 35 euro a bambino

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI entro il 27 dicembre – tel. 0422 694046 - info.parco@alcuni.it

Durante le vacanze di Natale il Parco degli Alberi Parlanti resta sempre aperto (chiusure i giorni 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio) con tanti percorsi adatti ai bambini di tutte le età. La visita al Parco degli Alberi Parlanti è un’esperienza coinvolgente ed educativa, che propone la scoperta e l'approfondimento di temi diversi e attuali, dal cinema al cartoon, dalle invenzioni alla scienza, alla evoluzione della vita sulla terra, attraverso uno stile ludico che fa vivere il bambino da protagonista. I percorsi proposti permettono l’apprendimento in un contesto suggestivo e innovativo, stimolando la curiosità e incoraggiando i bambini a toccare, sperimentare, ipotizzare soluzioni e a mettere in gioco la loro capacità di osservazione e il loro spirito di cooperazione.

Dal 26 dicembre ogni giorno il parco propone la visita al percorso Le Macchine di Leonardo alle ore 11.30, Percorso Precinema e Cartoon alle ore 14.30, Percorso scientifico Alla scoperta dei 4 elementi alle ore 16.15. Per informazioni su orari, costi e prenotazioni tel. 0422.694046 | info.parco@alcuni.it | www.parcodeglialberiparlanti.it. È suggerita la prenotazione per ogni attività.