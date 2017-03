"Una notte al museo": passa una nottata nell'affascinante mondo del Parco degli Alberi Parlanti!

Una notte al museo Aprile 2017 - Passa una notte nell'affascinante mondo del Parco! Se hai tra i 7 e gli 11 anni ti aspettiamo per scoprire assieme il magico mondo del parco e vivere un'intrigante avventura notturna. Programma: SABATO 1 APRILE Ore 17.00: ritrovo. Ore 17.30: visita ad un percorso d'animazione (da definire) Ore 19.30: cena (al sacco) Ore 20.45: visita ad un percorso d'animazione (da definire) Ore 22.30: allestimento dell'area notte e tisana della buona notte Ore 23: sogni d'oro DOMENICA 2 APRILE Ore 7.30: sveglia e ginnastica Ore 8: colazione L'iniziativa si concluderà alle ore 9.00. Costo: 35€ a bambino Il biglietto comprende: - ingresso e visita guidata ai 2 percorsi di animazione; - tisana o camomilla dopo cena; - colazione (brioche e biscotti biologici dei Cuccioli, té o cappuccino o latte e cacao); - uno stuoino a bambino, per la notte; - presenza di 2 animatori per tutta la durata dell'evento. Cosa portare: - vestiario comodo per le attività; - vestiario per la notte e il necessario per la pulizia personale; - sacco a pelo o coperte (anche il cuscino per chi vuole); - cena al sacco; - una torcia. Per informazioni e prenotazioni: tel 0422 - 694046; mail info.parco@alcuni.it L'attività si svolgerà solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. La segreteria comunicherà la conferma dello svolgimento dell'attività entro il 29 MARZO.