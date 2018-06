“Notte bianca, calici neri”: la sfida sotto le stelle in Cantina Pizzolato

Una notte stellata, i vini biologici della cantina e una benda nera: questi gli ingredienti per la terza edizione della “Notte bianca, Calici neri”, la serata di degustazione alla cieca tra divertimento, gioco e passione organizzata in Cantina Pizzolato e che si terrà venerdì 6 luglio dalle 20:30. I commensali metteranno alla prova i loro sensi, eccetto quello della vista e saranno coinvolti in una vera e propria sfida con sé stessi e con gli altri.