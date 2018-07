Sabato 28 Luglio 2018



NOTTE BIANCA IN BORGO RUGA - V edizione

@Borgo Ruga - Paderno di Ponzano Veneto

_______________________________________



Torna la notte che illumina il Comune di Ponzano Veneto, organizzata dal Comitato Borgo Ruga in collaborazione con lo Spazio Musica!

Una serata all'insegna del buon cibo e della buona musica in una cornice unica, il nostro borgo quattrocentesco!



18:30 - Aperitivo in borgo accompagnato dallo Spazio Musica. Apriremo i nostri fusti di birra che ci accompagneranno per tutta la serata!



19:30 - Apertura stand gastronomico a base di pesce a cura di Zago Giorgio, piatti freddi e stuzzichini.



dalle 21:30 live bands:



►LaScimmia

►The Atom Tanks





Dalle 20:00 intrattenimento per bambini di oggi con giochi di una volta gestito dal gruppo scout F.S.E. di Ponzano Veneto!



Sarà presente anche l' Avis Ponzano con un banchetto e i suoi gadget promozionali!



Apertura cancelli h. 18:15

________________________________________



La Scimmia nasce a Treviso nel 2015 ed è composto da Gabriele Marino, Andrea Albani, Enrico Poletto e Federico Scuderi.

La produzione dei brani è caratterizzata da un sound principalmente rock con venature pop ed elettroniche accostate a testi in italiano, frutto di esperienze personali che hanno fatto parte della vita di Gabriele.

Nel settembre 2015 la band entra al Lignum Studio di Villa del Conte (PD) e regista il suo primo disco insieme a Giulio Ragno Favero e Massimo Berti.

Il 22 febbraio, insieme alla collaborazioni delle etichette, SISMA mvmnt e Dischi Soviet Studio, esce il primo omonimo disco della band e insieme a questo le prime opinioni della stampa.



L’attività live de La Scimmia li porta presto a calcare diversi palchi, tra cui Sherwood, New Age, Home Festival e aprire live di band come Ministri, Management del dolore post operatorio, Gazebo Penguins, Giorgieness e altri.

Nel 2017 la band torna in studio in più sessioni insieme al produttore Riccardo “Ricky” Damian (Grammy Awards per “Uptown Funk” - Bruno Mars e Mark Ronson) ultimando le registrazioni del secondo lavoro nel dicembre dello stesso anno.

La Scimmia è pronta a uscire nuovamente nell’autunno del 2018.

________________________________________



Gli Atom Tanks nascono nel 2012 e la loro discografia è composta dall'album Totale (2015), dall'Ep Na bomba (2015), dal singolo

Diren Kobane (2016) e dall'album Felici Maniere (2018 - Maninalto! Records). Fin da subito il gruppo ha influenzato con echi meticci il suo sound, caratterizzandolo come graffiante ed energico, di facile ascolto e piacevole.

La videografia è composta da videoclip carichi di significato, Debitocrazia (2013), Mediterriot (2015), Senza Frontiere (2017), Venetistan e Weekend (2018). I pezzi sono un'anteprima dei temi raccontati dagli Atom Tanks: I beni comuni, le migrazioni, le marginalità sociali. La partecipazione ai festival, club e spazi sociali si fa sentire già dal primo momento: Sherwood Festival, New Age Club, Mame Club, Rivolta, Pedro ecc. Sono tutti stage cavalcati dal gruppo dal 2012 a oggi, in diverse regioni d'Italia: Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Trentino e Lazio, al fianco di Punkreas, Mellow Mood, Vallanzaska, Shandon, Ska-J, Talco...

A maggio 2018 inizia il Felici Maniere Tour, tratto dal disco omonimo, una sintesi dell'esperienza vissuta fino ad ora e che si interroga sul concetto di felicità nel mondo contemporaneo.

__________________________________________



Illustrazione di Lorenzo Galiazzo



