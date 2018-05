Notte dei Musei al Museo Canova

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

SABATO 19 MAGGIO 2018

Per l’occasione il Museo rimane aperto fino alle ore 23.00.



Torna la Notte Europea dei Musei, in tutta Europa numerosi musei saranno aperti fino a tarda notte, anche la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno rimangono aperti al pubblico per una serata unica.



Entrate in Gypsotheca, lasciatevi sedurre dalla bellezza della scultura neoclassica riscaldata dalla luce fioca delle candele. Una serata magica per ripensare l’idea di Museo, circondarsi di bellezza e condividerla con gli altri.



Partner speciale dell'evento è Gustolia che accoglierà tutti i visitatori con un calice di vino e uno dei loro vasetti contenenti un piatto di alta qualità, preparato con le migliori materie prime, seguendo la stagionalità e ispirato alle migliori tradizioni della cucina veneta ed italiana.



Il biglietto unico di 15,00 euro comprende l'ingresso al Museo, un calice e una specialità in vasetto offerta da Gustolia e una visita guidata alla Gypsotheca alla luce delle lanterne (su prenotazione e fino ad esaurimento posti).

Sono previste due visite guidate: alle ore 20.00 e alle ore 21.00.



Prenotazione e info a: eventi@museocanova.it.