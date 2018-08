Notte delle stelle a Ca' Piadera

Con la collaborazione dell’Associazione Astrofili Vittorio Veneto si svolgerà presso Ca’ Piadera un importante evento astronomico: con DUE TELESCOPI messi a disposizione degli ospiti, attenderemo la magnifica pioggia delle PERSEIDI, le meteore di agosto meglio note come “lacrime di San Lorenzo”.



Durante la serata Paolo Cainelli, fondatore di Astrologia e Benessere e del premiato corso di Astrologia “I Dieci passi per imparare con semplicità l’Astrologia”, illustrerà quali siano i punti fondamentali dell’Astrologia Classica di derivazione Egizia e come interpretare un tema natale.

Sarà possibile fare domande inerenti l’argomento e di investigare i punti salienti del PROPRIO TEMA NATALE, basterà fornire data, luogo e ora di nascita (massima riservatezza garantita) per calcolare la Carta Astrale che illustra la posizione dei Pianeti nel momento esatto della propria nascita.



Inoltre, in un'area mistica, Silvia di “I TAROCCHI DI SILVIA” metterà a disposizione la sua ventennale conoscenza ed i suoi Tarocchi per rispondere a tre vostre domande con l’arte della cartomanzia.



TRA SCIENZA E MISTICISMO.

Le Stelle hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per l’uomo, in ogni epoca. Egli individuava le cause degli avvenimenti naturali ed il proprio destino velati dietro gli Astri.

Un’occasione unica per staccare gli occhi da terra e volgerli al cielo, come da sempre le grandi civiltà hanno fatto.



- STAND ENOGASTRONOMICI CON I PRODOTTI DELL'AZIENDA AGRICOLA CA' PIADERA



- MUSICA con IBLA ( VOCE E CHITARRA )



Presso: Area verde "ORTO di Ca’ Piadera"

Agriturismo Ca’ Piadera

Via Piadera 6 - 31020 Nogarolo di Tarzo (TV)

www.capiadera.com



Inizio evento: dalle 21:00

Parcheggio eccezionale allestito per questo evento.



Evento organizzato con la collaborazione di MTmusic

Info e Prenotazioni:

Tel: 0438 586768

Email: capiaderaeventi@gmail.com



I costi, prima consumazione compresa:

€ 10 Adulto

€ 5 Under 15