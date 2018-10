"NovaGenovaTour": Max Manfredi & Federico Sirianni in concerto @Radiogolden

Max Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro. Fabrizio De André, che ha voluto cantare una sua canzone - “La fiera della Maddalena” - nel disco “Max”, disse di lui: “è il migliore di tutti”. Secondo Roberto Vecchioni è “uno che non posso nemmeno limitare con il termine di cantautore”. Federico Sirianni è tra i cantautori italiani che hanno ottenuto più riconoscimenti in assoluto (Premio della Critica a Musicultura, Premio Bindi, Premio Lunezia).

Domenica 28 ottobre alle 18.00 i due cantautori genovesi più premiati e blasonati attualmente in attività portano sul palco del Radiogolden di Conegliano il loro NOGENOVATOUR, raccontandosi attraverso canzoni e piccole divertenti narrazioni. Canzoni e narrazioni in cui c’è Genova, certo, madre e matrigna della grande tradizione della canzone d’autore italiana, ma che rappresenta anche un punto di partenza per un viaggio immaginario tra le musiche del mondo; una sorta di “road movie” che attraversa i Balcani, tocca i templi e i giardini d’oriente, respira la polvere dei deserti tex-mex e attraversa l’oceano per accarezzare le azulejos portoghesi.

I due artisti si scambiano note e parole, intervengono l’uno sulle canzoni dell’altro sostituendo la seriosità con l’ironia: è uno spettacolo che prende per mano gli spettatori e li fa viaggiare con la metrica e le rime baciate, li fa sorridere, commuovere e pensare. Max Manfredi è il più talentuoso cantautore italiano vivente. Ha vinto la Targa Tenco con il disco “Luna persa”. È stato definito da Fabrizio De Andrè “il più bravo di tutti” e, lo stesso Faber ha cantato una canzone scritta da Max, “La fiera della Maddalena”, contenuta nell’album “Max”. Federico Sirianni è tra i cantautori italiani che hanno ottenuto più riconoscimenti in assoluto (Premio della Critica a Musicultura, Premio Bindi, Premio Lunezia) e il suo ultimo disco “Il Santo” è stato definito dalla critica “il più bel disco italiano del 2016” e ha ricevuto la menzione speciale del Club Tenco per la manifestazione Musica contro le mafie.

Special Guest: il cantautore trevigiano Alberto Cantone

Ingresso Libero