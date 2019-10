Nuovo Famila a Vedelago

Il Gruppo Unicomm di Vicenza (associato a Selex Gruppo Commerciale) inaugura il nuovo supermercato Famila di Vedelago.

L’area di vendita sarà di 1.800 mq e ospiterà oltre 13.000 referenze. Tra gli elementi di distintività ci saranno sicuramente i reparti freschi, in particolare la carne servita, e l’attenzione al mondo del salutistico, a partire dal biologico e dal petfood.

Moltissime scelte nell’organizzazione del negozio sono state pensate nell’ottica di una sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità. Solo per citare degli esempi, all’interno del punto vendita sarà possibile acquistare vino sfuso, per ridurre la produzione e lo smaltimento di contenitori ed imballaggi, mentre le etichette sulle scaffalature saranno interamente elettroniche, riducendo quindi l’utilizzo e il consumo di carta.

Il negozio avrà inoltre all’interno una vera e propria edicola, dove sarà possibile acquistare giornali e riviste, e alle casse sarà possibile pagare i bollettini postali.

Il Famila di Vedelago si candida inoltre ad essere uno dei punti vendita più moderni del gruppo, progettato con il nuovo format dei Famila Superstore, inaugurato lo scorso anno a Mestre.

“Siamo contenti di aprire il nostro primo punto vendita in comune di Vedelago – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Siamo presenti da tanti anni in Provincia di Treviso, una terra a cui siamo da sempre affezionati. Per noi ogni apertura è una festa perché ci dà la possibilità di assumere nuovi collaboratori: in questo caso ci saranno 30 persone che opereranno all’interno di questo negozio, pronte ad essere sempre disponibili ad ogni richiesta dei clienti”.

“L’insegna Famila – aggiunge Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo – è ormai da tantissimi anni il sinonimo di un felice connubio tra qualità e convenienza. Il nuovo format ci sta consentendo di rispondere con maggiore adeguatezza alle aspettative e alle richieste dei nostri clienti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità di questo nuovo Famila che, siamo certi, saprà diventare un punto di riferimento fondamentale nella spesa dei cittadini di Vedelago e dei comuni limitrofi.”.

Il nuovo Famila di Vedelago si caratterizza anche per le molteplici soluzioni adottate per favorire il risparmio energetico. L’edificio è interamente costruito in classe A, secondo le più moderne tecniche di realizzazione edilizia. Il punto vendita è dotato, inoltre, di un impianto fotovoltaico posto sul tetto, in grado di soddisfare una quota importante del fabbisogno energetico della struttura. Sono stati infatti installati nuovi impianti ed attrezzature utilizzate a minor consumo ed è stato realizzato un sistema di "omogeneizzazione" delle condizioni climatiche del negozio che, controllando l’umidità, migliora il comfort per i clienti.

Gli impianti ad elevata efficienza energetica installati limitano moltissimo la produzione di CO2, in quanto sono congegnati per ottenere il massimo recupero di calore e ridurre al minimo le emissioni all’esterno.

Attenzione particolare è stata dedicata anche all’illuminazione del punto vendita, che oggi è interamente assicurata da impianti e lampadine a led. L’intera illuminazione del negozio è concepita per ridurre i consumi e per valorizzare nel migliore dei modi le diverse tipologie di prodotti.

All’esterno del negozio è stato costruito un ampio parcheggio, con stalli drenanti per ridurre l’impermeabilizzazione del suolo favorendo il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane.

Orari: lun-sab 8:30-20:00 domenica 9:00-19:30.