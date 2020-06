Nuovo suv Peugeot 2008 - trofeo Mattarollo

Dal 4 al 12 luglio il Trofeo Mattarollo "Nuovo SUV Peugeot 2008" riservato alla 4^ categoria maschile. Saranno le categorie 4.4 fino ai 4NC i protagonisti del secondo torneo FIT in programma a Treviso dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus; un tabellone maschile aperto a tutti i giocatori in possesso di tessera agonistica, senza limitazione.



Confermato il "campo centrale" con la tecnologia delle telecamere di Eyes On, diretta delle partite e statistiche di gioco e highlights appena finito il match! Per le iscrizioni serve compilare il form a questo link (https://bit.ly/2B7YqJb) entro il 1° luglio ore 14.00.