O'Festival: a Oderzo la prima kermesse dedicata alle arti

È partito il conto alla rovescia per la prima edizione dell' O'Festival, il primo festival dedicato alle arti che si terrà ad Oderzo da giovedì 8 a domenica 11 giugno. Decine gli artisti coinvolti, attori, musicisti, fotografi, ballerini, performer, animeranno i luoghi più suggestivi della città con i loro spettacoli. Promossa dal Comune di Oderzo, Oderzo Cultura e l’associazione pubblico/privata Forò, la manifestazione vede la collaborazione di molte associazioni culturali del territorio, istituti scolastici, appassionati e professionisti. Arte ma non solo, nell’ O’Festival c’è spazio anche per la solidarietà. Domenica 11 giugno partecipando al picnic benefico allestito nel Parco di Ca' Diedo si contribuirà alla raccolta fondi a sostegno del progetto del Parco Inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità promosso dall’associazione TRQL Onlus, che gestirà il punto gastronomico.

O' Festival si apre con due spettacoli teatrali in programma rispettivamente giovedì 8 e venerdì 9 alle 21.15 in Piazza del Foro Romano: “Otello il moro di Venezia” di William Shakespeare proposto dal Collegio Brandolini Rota (regia di Michela Barbieri, Martina Petralia, Martina Michielan) e “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga a cura del’ I.T.S. J. Sansovino (Regia di Luisa Milanese). Sabato 10 giugno sempre in Piazza del Foro Romano sarà la volta dell’I.S.I.S. A.V Obici con “150 la gallina canta e Delitto a Villa Roung” di Achille Campanile (regia di Marco Mattiuzzo). Sempre sabato, a cura di Oderzo Cultura, viene proposta “Una notte al parco”, l'evento d’arti performative che animerà il parco di Palazzo Foscolo a Oderzo.

Nel grande giardino di alberi secolari, dalle 19.30 fino a notte fonda, in un unicum di live performance si alterneranno artisti locali e internazionali per dare vita a uno spettacolo che intreccerà arte, cultura, danza e musica. Spazio dunque alla narrazione per immagini di Kantiere Misto, alle sonorità popolari della Banda Turroni, così come al jazz coinvolgente del trio di Zeno de Rossi (e di altri musicisti che apriranno la serata), alla danza in grado di esplorare le relazioni tra il corpo e il parco, alla performance “Toys” di Anna Piratti e Silvia Gribaudi, che riescono con gesti semplici e giocosi a fare riflettere su temi importanti. E spazio ovviamente alle sonorità della notte e del ballo, con l’elettronica dei Dada Disco e con il set conclusivo di Dax Dj.

Giornata clou della manifestazione sarà domenica 11 giugno. Per tutto il giorno, dalle 9.00 al tramonto, gli scorci più suggestivi della città saranno trasformati in palcoscenici all’aperto. Vie e piazze faranno da cornice a #Fotovicoli e #ColPianoforteInSpalla. #Fotovicoli è un percorso fotografico che trae spunto da un’iniziativa parigina. Le opere di 14 fotografi, ispirate al tema della “Rinascita” vestiranno i muri della città. Ad esporre saranno: Serena Genovese, Alessandro Secondin, Alberto Fogliato, Cecilia Maccan, Sara Cosarini, Sara Sacilotto, Daniel Poma, Giorgio Nuzzo, Jiåqi Wång, Linda Pivesso, Martina Tommasi, Marzia Bernardi, Stefania Tais, Giulia Santin.

È il ‘Festival dei canali’ di Amsterdam ad aver ispirato invece #ColPianoforteInSpalla: cinque pianoforti distribuiti in altrettante location del centro storico, dove si alterneranno per tutto il giorno doversi musicisti trasformando la città in una sala concerti: Ponte del Toresin, Calle Opitergium, Corso Umberto I ed uno dei cortili interni degli antichi palazzi veneziani, il Duomo di San Giovanni Battista ed il Parco di Ca' Diedo saranno protagonisti di un decine di performance musicali e di danza. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 11 GIUGNO NEL DETTAGLIO



PONTE DEL TORESIN



ore 9.00 Andrea Tessarotto - Opening - solo piano

ore 9.30 Gionata Roman - solo piano

ore 10.00 Coro Giovanile dell'Istituto Musicale Opitergium “F.L.Visentin” - direttore Maestro Marco Barbon al pianoforte M°Davide Bucciol

intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 10.45 Davide Battel - solo piano

ore 11.00 Coro Lirico Opitergino

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 11.45 Alberto Tessarotto - anteprima - solo piano

ore 12.00 Ensemble di tromboni dal conservatorio A. Stefani di Castelfranco Veneto

dalle 13.00 alle 15.00 #PIANOFORTILIBERI

ore 15.00 Alberto Tessarotto - solo piano

ore 16.00 Ensemble di tromboni dal conservatorio A. Stefani di Castelfranco Veneto

ore 16.30 Eleonora e Beatrice Dallagnese - solo piano

ore 17.30 Cristina Battistella e Eugenio Migotto - piano e flauto

ore 18.00 Gli Orkestrani

ore 18.45 Giada Dal Cin - Anteprima - Arpa

ore 19.15 Orchestra Suzuki del Veneto (composta da 47 bambini). Dirige Lucia Visentin al pianoforte Emanuela Rosa

ore 20.00 Lucia Zigoni, Monica Giust, Stefano Scarpel – viola, clarinetto, pianoforte

ore 20.30 Giovanni Perin, Francesco Pollon e Alberto Paggin – vibrafono, pianoforte, contrabbasso



GIARDINI PUBBLICI CA' DIEDO



ore 10.00 - Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte presenta "Alice nel giardino delle meraviglie " una libera interpretazione del romanzo di Lewis Carroll. Regia di Francesca Zava

ore 11.00 - Giovani allievi dell'Istituto Musicale di Oderzo - archi e pianoforte

ore 12.30 - Ravel's Drums & Percussions. Diretti da Elisa Biasotto - percussioni

ore 13.00 - Operetta " Costruiremo una città " di P. Hindeminth a cura delle classi IV dell'Istituto dall'Ongaro di Oderzo, accompagnati dai giovani musicisti dell'Istituto Musicale Opitergium “F.L.Visentin”

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

#PIANOFORTILIBERI

PIC-NIC benefico a cura di TRQL onlus

ore 17.00 - musica di Sergio Bonitti, Alberto Fogliato, The Foodies, Erika Frau Bergamaschi e Diego Pavan

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 18.00 - La Barca dei Comici presenta " Le Baruffe in famegia". Commedia in tre atti di Giacinto Gallina. Regia di Marco Pagura

dalle 19.00 #PIANOFORTILIBERI

Aperitivo con TRQL onlus



VIA UMBERTO I (da piazza Tomitano ai 4 cantoni)

ore 9.30 Erica Scapin, Carlo Bressaglia, Anna Visnadi - trio di violoncelli (cortile casa Tombacco)

ore 10.30 Ensemble di violini (cortile di casa Tombacco)

ore 11.00 Richard Alexander liutaio (cortile di casa Tombacco)

ore 11.45 Quintetto di piccoli Fisarmonicisti (cortile di casa Tombacco)

ore 12.00 Enrico Pasqualini - solo piano (vicolo Bellis, zona Sosteria)

ore 12.30 Duo Alcodaba - Davide Battel e Alice Comino - piano a due mani (vicolo Bellis, zona

Sosteria)

Dalle 13.00 alle 18.00 #PIANOFORTILIBERI (vicolo Bellis, zona Sosteria)

ore 16.00 Richard Alexander liutaio - COME NASCE UN VIOLINO? - (cortile di casa Tombacco)

ore 17.00 Gli Orkestrani - (cortile di casa Tombacco)

ore 17.30 Richard Alexander liutaio - COME NASCE UN VIOLINO ? - (cortile di casa Tombacco)

ore 18.30 Tesolin Davide, Saccardi Eleonora, Marcon Elena - pianoforte (vicolo Bellis, zona

Sosteria)

ore 19.00 Diego Pavan - piano e poesia - (vicolo Bellis, zona Sosteria)

ore 19.30 Erika Frau Bergamaschi - solo piano - (vicolo Bellis, zona Sosteria)

ore 20.00 Francesco Pollon - solo piano - (vicolo Bellis, zona Sosteria)

dalle 20.30 alle 21.00 #PIANOFORTILIBERI



VIA UMBERTO I (dai 4 cantoni al ponte del Gattolè)

ore 9.30 Dalla Bella Gaia e Novello Emma - solo piano

ore 9.45 Alice Comino - solo piano

ore 10.00 Coro Lirico Opitergino - voci + piano

ore 10.30 Trio Overtime: Alex Comarella, Giacomo e Martina Mian

ore 10.30 Live drawing di Paolo Gallina, disegnatore di "Tupac Shakur. Solo Dio può giudicarmi", BeccoGiallo Editore

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 11.00 Premiazione concorso vetrine Prizmagi

ore 11.30 Lorenzo Battistin - solo piano

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

dalle 13.00 alle 16.00 #PIANOFORTILIBERI

ore 16.30 Ensemble di tromboni dal conservatorio A. Stefani di Castelfranco Veneto

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 17.30 Christian Zanella Tenore

ore 18.00 Diego Pavan - pianoforte e danza

ore 18.30 Cristina Battistella e Eugenio Migotto - piano e flauto

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 20.00 Andrea Tessarotto - solo piano





CALLE OPITERGIUM (zona Piramide)

ore 9.30 Alberto Bressan - solo piano

ore 10.00 Giulio Bressan - solo piano

ore 11.00 Dalla Bella Gaia e Novello Emma

ore 11.30 Duo Alcodaba - Davide Battel e Alice Comino

Intermezzo danza a cura della Scuola di danza Doublemind di Oderzo

ore 12.30 Andrea Tessarotto - solo piano

dalle 13.00 alle 16.00 #PIANOFORTILIBERI

ore 16.00 Spinelli Lisa, Bortlin Gloria, Paladin Arianna - pianoforte

16.30 Rossignoli Kay, Azzalin Ester, Azzalin Giacomo, Sarto Sara, Ponticelli Daniel, Bragato Davide - pianoforte

ore 17.00 Casagrande Sara, Creto Rebecca, Tanasa Doroteea, Tanasa Jessica, Puiu Lavinia

Naomi, Clementi Zoe -pianoforte e violini -

Erika Frau Bergamaschi - solo piano - 18.00

Andrea Tessarotto - solo piano - ore 18.30

Francesco Pollon - solo piano - ore 19.00

Massimo Pinarello - solo piano- ore 19.30.

fino alle 21.00 #PIANOFORTILIBERI

CONCERTO FINALE IN DUOMO

Ore 21.00: Pierfilippo Niero Baritono, l'Ensemble Vocalia e la Scuola di canto della Maestra Francesca Paola Geretto





PIAZZA DEL FORO ROMANO

Ore 21.00: l'ISISS A. Scarpa presenta una libera interpretazione di " L'Orlando furioso" di Ludovico Ariosto. Regia di Marina Biolo