O-zone in mostra alla Scuola Internazionale di Grafica

Inaugurerà il prossimo 12 maggio presso la Scuola Internazionale di Grafica Venezia la mostra dedicata ai migliori lavori di o-zone, in occasione dei suoi 20 anni di attività.



Da sempre o-zone costituisce un punto di riferimento per la prestigiosa istituzione veneziana, con la quale collabora perché incubatrice di studenti che condividono gli stessi valori dell’agenzia.



La mostra includerà di una selezione di progetti cartacei e digital (dalla brand identity al packaging, dai cataloghi al rebranding) supportati da immagini di forte impatto, proprio perché o-zone da sempre ama potersi mettere in gioco affrontando temi e sfide diverse nel campo della comunicazione.



I lavori esposti racconteranno le competenze sviluppate dall’agenzia nel mettere in luce il vero DNA del cliente attraverso un'analisi approfondita dei suoi bisogni, che vengono poi tradotti in progetti di forte identità visiva.



La Scuola Internazionale di Grafica punta a formare giovani designer che si possano inserire nel mondo del lavoro. Per questo, il rapporto con agenzie di comunicazione come o-zone è importante, perché questo consente di individuare e delineare le competenze pratiche, culturali e progettuali da trasferire e far assimilare ad ogni allievo.



Un punto di forza è senz'altro la capacità di contaminazione tra tradizione e innovazione, tra storia del design e grafica contemporanea, incluso il mondo digital. In questo modo gli allievi possono affrontare un "mondo progettuale" complesso con metodo e capacità di visione, elaborando progetti di design di alto livello.