Oceano: il nostro legame con il profondo blu

Di cosa si parlerà?



La storia del nostro legame con l’oceano raccontata attraverso un viaggio alla scoperta della biodiversità marina, con un focus sul Mar Mediterraneo.

Un momento di riflessione sull’importanza del mare per la nostra vita e su come le nostre azioni hanno modificato l’affascinante equilibrio di questo ecosistema. Un approfondimento particolare sarà dedicato al problema dell'inquinamento da plastica in mare e alle soluzioni che tutti possiamo adottare per affrontare questa marea di plastica.



Dove?



Biblioteca comunale di Città Giardino 'A. Zanzotto' (Ex Gil) Treviso



Relatrice:

Valentina Lovat

Scienziata e divulgatrice ambientale.

Studentessa del Master in Marine Sciences Università degli Studi Milano Bicocca



Evento organizzato da BiblioTreviso