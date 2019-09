Oderzo Food Fest 2019

Al via la terza edizione di Oderzo Food Fest. Dal 4 al 6 ottobre le vie e il centro storico di Oderzo (TV) si animeranno di iniziative ed eventi dedicati al mondo del food. Tema del Festival il BUONUMORE. Un ingrediente prezioso, contagioso e che non dovrebbe mancare mai nella nostra cucina, così come nella vita. In fondo, mangiare mette tutti di buonumore! Per non parlare del bere o della macchia di sugo sulla camicia del capo...Quest’anno sorrideremo e rideremo insieme ai nostri ospiti, a Benedetta Parodi, a Camihawke, a Natalia Cattelani, a Nicolò Targhetta e a Stefano Rapone (il cui mestiere è proprio quello di farci ridere!). Ci divertiremo ascoltando buona musica e resteremo a bocca aperta di fronte alle evoluzioni degli acrobati del Circo Carpa Diem, ci sporcheremo le mani di pasta e farina e condivideremo la gioia dello stare a tavola insieme ad amici vecchi e nuovi.



In caso di pioggia gli incontri e gli spettacoli verranno comunque svolti in nuove location, per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook di Oderzo Food Fest, il programma è costantemente aggiornato: Facebook: Oderzo Food Fest | Instagram: @forodezo. Tutti gli incontri e gli spettacoli sono gratuiti. Al termine degli incontri che si svolgono in Piazza Grande gli ospiti si sposteranno dal Palco alla Zona Lounge, accanto al Palco, per autografi, firmacopie e foto.



I laboratori, i corsi pratici e le degustazioni sono a numero chiuso e a pagamento. In concomitanza con il Festival, il 4 e il 5 ottobre, i negozi del centro storico saranno aperti fino alle ore 23.