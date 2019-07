Henne' relax day a Oderzo

Decorazioni con Henne' Naturale che possono essere eseguite su adulti, bambini e donne in gravidanza.

La miscela è unica nel suo genere perché viene composta con la pianta da coltivazione biologica e protetta, Oli essenziali biologici e Fiori di Bach che aiutano il rilassamento.

La decorazione con Henne' Naturale è un momento piacevole da regalarsi che permette di assaporare un rilassamento profondo inebriati dal profumo degli oli essenziali.

Decidi il disegno e il costo e mettiti in Relax.

OTTIMA IDEA REGALO!

Prenota il tuo appuntamento al 3383723103 (possibilmente via whatsApp) oppure via e-mail vania.naturopata@gmail.com



ATTENZIONE DA NON PERDERE : in via del tutto eccezionale è possibile prenotare anche un Focus personalizzato con Monica Consulente MakeUp Artist. Una consulenza che ti insegnerà come valorizzarti.