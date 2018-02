Oderzo: infoday gratuito su alternanza scuola-lavoro

WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo, presenterà a Oderzo i Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro (Work Experience e Viaggi Solidali nel mondo). L’incontro si svolgerà giovedì 15 febbraio a partire dalle 16:00 presso la sede WEP - Contrada Rossa 3.



La giornata, gratuita, si rivolge a tutti i giovani interessati ad accumulare le ore di Alternanza Scuola- Lavoro all’estero, imparando in modo approfondito la lingua del posto, tipicamente l’inglese, ed entrando in contatto con una diversa realtà culturale.



Partendo ad esempio per un Viaggio Solidale (dai 15 ai 19 anni) sarà possibile fare qualcosa di diverso e utile, dando così un volto nuovo al proprio soggiorno. I viaggi solidali di gruppo durano tre settimane e prevedono progetti come la manutenzione di un orfanotrofio o di una scuola, assistenza all’insegnamento. Durante il tempo libero il programma è ricco di attività culturali e visite che permettono di unire l’utile al dilettevole.



Il programma di Work Experience (dai 16 ai 19 anni) prevede la partecipazione all’attività di un’azienda all’estero, operante in diversi settori. In base al livello di preparazione, all’indirizzo di studio frequentato, alle esperienze precedenti e agli interessi degli studenti, sono possibili diverse tipologie di lavoro, per esempio: charity shop e negozi di vario genere, uffici ed agenzie amministrative, enti e associazioni, musei, librerie, biblioteche, aziende turistiche ed informatiche, strutture ricettive.



Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza.