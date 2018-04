Oderzo: Infoday gratuito per le vacanze studio all'estero

WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo, presenterà ad Oderzo il programma Vacanze studio con accompagnatore. L’incontro si svolgerà giovedì 19 aprile a partire dalle 16:00 presso la sede WEP di via Contrada Rossa, 3.



La giornata, gratuita, si rivolge a tutti i giovani interessati ad un’esperienza all’estero, imparando in modo approfondito la lingua del posto, tipicamente l’inglese, ed entrando in contatto con una diversa realtà culturale.



Il programma Vacanze studio (dai 12 ai 19 anni) prevede lezioni di inglese, spagnolo, francese e tedesco e un programma ricco di attività. Il gruppo sarà accompagnato dalla partenza al ritorno da un leader WEP esperto e la sistemazione sarà in residence o famiglia ospitante. Le destinazioni: Gran Bretagna, USA, Canada, Irlanda, Germania, Spagna, Malta, Australia, Nuova Zelanda.



Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza.