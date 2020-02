La ludoteca in Kantiere by Alessia

Un pomeriggio per appassionati di border game e gaming con un'esperta giocatrice e cosplayer. Per passare un po' di tempo insieme e sfidarsi con strategia, ingegno, passione e anche un pelo di fortuna!. Un'iniziativa per ragazzi e ragazze di tutte le età e anche per adulti che amano ancora giocare, stupirsi e divertirsi insieme..