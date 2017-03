Il 21marzo, primo giorno di primavera, dal 1996 è dedicato alla memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie, su iniziativa di Libera Contro le Mafie, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti. Quel giorno, come già avvenuto nel 2016, ci troveremo alle 18.45 in Piazza Grande a Oderzo, per onorare queste vittime leggendo l'elenco dei loro nomi.

Una proposta per tutti a cui tutti sono chiamati ad aderire contribuendo alla lettura, o anche semplicemente presenziando. Arricchiremo la lettura dei nomi delle vittime approfondendo la storia di qualcuna di loro. Quello che vorremmo è tenere alta l’attenzione su un fenomeno, quello delle mafie, che è legato a doppio filo all’illegalità. E come quest’ultima, anche le prime da tempo hanno trovato casa nella nostra terra. Sviluppare nuovi anticorpi diventa quindi utile e necessario.



GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Martedì 21 marzo 2017, ore 18.45-19.45

Piazza Grande, Oderzo



A cura di Fucina n.4, in collaborazione con Libera contro le Mafie Treviso