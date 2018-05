A Oderzo arriva Paola Barbato: la sceneggiatrice di Dylan Dog insegnerà scrittura di fumetto

Terzo e ultimo workshop collegato al mondo del fumetto e dell’illustrazione a Palazzo Foscolo. Si tiene sabato 5 maggio a Oderzo il laboratorio di sceneggiatura con Paola Barbato, una delle più importanti sceneggiatrici italiane, prolifica scrittrice di Dylan Dog, ma anche di altre serie Bonelli come “UT” e progetti come “Davvero”, oltre che di racconti per Mondadori, Rizzoli e Piemme. Durante il workshop, i partecipanti impareranno le tecniche di scrittura a fumetti di uno dei personaggi più popolari del panorama italiano. L’arrivo della Barbato coincide esattamente con l’uscita del suo ultimo Dylan Dog, in edicola proprio in questi giorni.

Il workshop durerà dalle 11 alle 17.30 e i partecipanti avranno anche l’occasione di visitare la mostra “Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini” organizzata da Fondazione Oderzo Cultura con la curatela del Treviso Comic Book Festival nelle sale di Palazzo Foscolo, assieme ovviamente alla pinacoteca permanente dedicata ad Alberto Martini.

Ci sono ancora pochi posti disponibili e per iscriversi basta consultare il link: http://tcbf.tictail.com/product/workshop-di-sceneggiatura-con-paola-barbato o chiamare al numero +39 0422 718013

Paola Barbato. Nasce a Milano nel 1971. Nel 1998 debutta come sceneggiatrice di Dylan Dog, serie Bonelli per la quale poi realizzerà oltre 50 storie. Scrive poi una trilogia di romanzi per Rizzoli: Nel 2006 “Bilico”, nel 2008 da “Mani Nude” (che vinse il Premio Scerbanenco di quell’anno) e “Il filo rosso” nel 2010. Ha lavorato anche per il cinema, co-sceneggiando nel 2009 la fiction “Nel nome del male” con Fabrizio Bentivoglio trasmessa da Sky e lavorando alla serie “Real CSI” trasmessa in Italia dal 2010. Nel 2010 ha dato vita a un progetto di fumetto web dal titolo “Davvero”, pubblicato poi da Star Comics. Recentemente ha creato la serie a fumetti “UT” con disegni di Corrado Roi. E' la compagna del popolare scrittore Matteo Bussola.