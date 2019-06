Patrizia Laquidara a "Fuori dal cinema"

"Ti ho vista ieri"

Concerto/racconto con la celebre cantautrice catanese (Sanremo 2003) che metterà in gioco la sua dote narrativa presentando alcuni estratti del suo libro “Ti ho vista ieri” intermezzato da alcune delle canzoni che l’hanno fatta conoscere al pubblico come cantautrice.



“Ti ho vista ieri” è il titolo della serata/incontro con Patrizia Laquidara che metterà in gioco la sua dote narrativa presentando alcuni estratti del suo libro, edito da Neri Pozza, in uscita a breve.



Queste letture saranno inframezzate dai canti di Patrizia, le canzoni che l’hanno fatta conoscere al pubblico come cantautrice ma anche dai canti di un repertorio “altro” che in maniera viva e potente, contribuiranno a creare un filo conduttore tra lei e il pubblico, accompagnandolo, a volte in maniera giocosa e fanciullesca, altre volte in maniera intima ed emozionante, dentro alle storie da lei scritte e raccontate.



Storie che raccontano l’irrompere del magico, dell’oltre, nella vita quotidiana, storie in cui ci si riconosce, raccontate attraverso lo sguardo di una bambina la cui prospettiva ci fa gustare quel mai sciolto intreccio tra finito e infinito che è la condizione umana.



Una serata dove la protagonista assoluta sarà la voce, che racconta storie suggestive ed evocative e che affabula col suo canto nudo.



Accompagnamento alla chitarra di Daniele Santimone.



Ingresso libero con offerta responsabile.

In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del cinema.