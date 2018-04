Palazzo Foscolo: ecco il nuovo workshop di illustrazione con Rocco Lombardi

Nuovo workshop collegato al mondo del fumetto e dell’illustrazione a Palazzo Foscolo. Si tiene sabato 14 aprile a Oderzo il laboratorio “La penna è il bisturi dell’arte”, un workshop col fumettista e illustratore Rocco Lombardi che insegnerà ai partecipanti, nell’arco della giornata, la tecnica dello scratchboard, che consiste nel ricoprire di inchiostro una tavola e disegnare “grattando via” il nero. La scelta è caduta su Lombardi proprio per creare una linea sottile tra lui e Alberto Martini, il grande artista opitergino ospitato nell’omonima Pinacoteca di Palazzo Foscolo. Martini infatti amava sperimentare diverse forme d’arte, tra le quali anche l’incisione e lo scratchboard.

Il workshop durerà 6 ore con una pausa e i partecipanti anche l’occasione di visitare la mostra “Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini” allestita dallo scorso novembre nelle sale del Palazzo, assieme ovviamente alla pinacoteca Alberto Martini. Ci sono ancora pochi posti disponibili e per iscriversi basta consultare il link: http://tcbf.tictail.com/product/la-penna-è-il-bisturi-dellarte-corso-di-fumetto-in-incisione-con-rocco-lombardi-3132018 o chiamare al numero +39 0422 718013

Rocco Lombardi. Nasce a Formia (LT) nel 1973. Si diploma alla Scuola Internazionale di Comics in fumetto e illustrazione. Dipinge per anni graffiti sui muri, lavora come decoratore, fumettista e illustratore. Con Simone Lucciola ha dato vita all’autoproduzione punk “Lamette Comics” e ha pubblicato “L’albero sfregiato” e “Non senza mano cattiva”. Gira l’Italia insieme all’artista Marina Girardi con “Nomadisegni”, un progetto in divenire fatto di laboratori itineranti, storie e disegni ispirati al paesaggio. Pubblica fumetti e illustrazioni dal 2001. Tra le sue pubblicazioni vi sono il graphic novel “Campana” (Giuda edizioni 2014) e il lavoro “L' Argine” (Becco Giallo 2016 insieme a Marina Girardi). Con “Alberico” (Giuda edizioni, 2014) vince il premio Carlo Boscarato 2015 come miglior disegnatore al Treviso Comic Book Festival. Vive e lavora sull'Appennino bolognese.