Oderzo: workshop gratuito di orientamento universitario

WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo – organizzerà ad Oderzo un workshop in cui presenterà i suoi programmi post diploma. L’incontro si svolgerà giovedì 17 maggio a partire dalle 17:00 presso la sede WEP in via Contrada Rossa, 3.



La giornata, gratuita, si rivolge a tutti i giovani interessati ad un’esperienza all’estero, imparando in modo approfondito la lingua del posto, tipicamente l’inglese, ed entrando in contatto con una diversa realtà culturale. Non sempre è semplice capire quale strada intraprendere dopo le scuole superiori, ma conoscere una lingua straniera, soprattutto quella inglese, è oggi un’esigenza comune tra molti giovani che dopo il diploma pianificano le loro scelte per il futuro.



Il programma Università all’estero di WEP offre la possibilità di frequentare un semestre o un intero anno accademico in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Australia. L’idea alla base del programma è di fornire una formazione internazionale a chi desidera valorizzare il proprio percorso di crescita personale e culturale, vivendo e studiando circondato da un’altra cultura e condividendo la quotidianità con studenti locali e di altri paesi.



Secondo uno studio del 2015 dell’Università della California:

• Il 97% degli studenti che hanno trascorso un periodo all’estero trova lavoro entro 12 mesi dalla laurea, a fronte del 49% degli studenti che non hanno fatto questa esperienza: gli Exchange Students hanno il doppio delle probabilità di trovare lavoro.

• Il 59% dei datori di lavoro ritiene che lo studio all’estero sia una determinante utile per fare carriera in azienda.

• I laureati che hanno studiato all’estero guadagnano circa il 25% in più rispetto ai propri coetanei



Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza.