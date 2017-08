Odissea - Anima | Tropical Madness

Venerdì 18 Agosto

Tropical Madness



Immagina di essere in una splendida oasi tropicale, e di gustare con le persone che ami un fresco buffet esotico...



❏ Anima Club

Resident dj Tommy Evans

Musica Commerciale, Reggaeton e Revival



❏ Sala Lime e Pagoda

Musica Latino Americana con lo staff Odissea Mondo Latino

(salsa, bachata e kizomba)



❏ Sala Music-Hall

Musica Live con l'orchestra Orchestra Sorriso



❏ MENU PIZZA

aperitivo + pizza + bibita + dolce + caffè: 20€



❏ MENU GRILL

aperitivo + antipasto + grigliata + contorni +vino e acqua + dolce + caffè: €22



❏ MENU C E N A

aperitivo + cena a menù fisso + bibita + dolce + caffè: 28€



❏ Prezzi d'Ingresso

Donna 8,00 €

Uomo 10,00 €



Ingresso comprensivo di consumazione



❏ Indirizzo

Via G. B. Tiepolo, 1, Spresiano, 21027 Treviso



❏ Info e prenotazioni

0422 881754 - 347 5454884

www.odisseafuncity.it - www.animaclub.it