"Off the map" - rhcp tribute live @ Il contatto breastaurant

VEDELAGO Off The Map Live @ Il Contatto Breastaurant Sabato 4 Marzo !! Venite a trovarci in questo Breastaurant in Via Dell'artigianato 1 a Vedelago. Vi faremo ascoltare i brani più celebri dei Red Hot Chili Peppers e le rarità storiche più amate dai fan, un viaggio dagli inizi della band al nuovo album The Getaway. Una serata a tutto rock da trascorrere in compagnia di amici e di un buon boccale di birra.