Salotto culturale gratuito

"OLI ESSENZIALI E INCENSO: LA VIA PER AMARSI DI PIU’"



L’incenso incontra “sulla via” gli oli essenziali e nasce il salotto culturale dedicato all'Amore!

Durante la serata scopriremo cosa sono gli oli essenziali, e come possiamo usarli per stare bene, amarci e amare chi è sulla nostra strada!

L’incenso, quella resina vegetale un tempo più preziosa dell’oro, giunge a noi come un antico tesoro dai molteplici significati. L’uso dell’incenso può avere un valore religioso: il fumo sale verso l’alto come a innalzare la nostra preghiera; o come rituale di purificazione, o semplicemente per profumare l’ambiente.



Il profumo è l’energia che unisce gli oli all’incenso: il Profumo attiva i sensi, influenza il nostro stato d’animo e riesce in pochi istanti a cambiarci l’umore.

Questo incontro ci insegnerà a riconoscere i profumi che ci fanno stare bene e che possiamo usare per amarci di più!





Durante la serata i partecipanti avranno la possibilità di fare delle prove di applicazione degli oli per sentirne gli immediati benefici. Si potranno inoltre sentire le fragranze e l’incenso dall’Oman, disponibile a Robe Turche.



A conduzione dell'incontro: Tiziana Manca Gherrino Alessi.

Mamma e insegnante, studiosa di medicina cinese e praticante di riflessologia facciale vietnamita, Master Reiki, ha sperimentato su di sé la valenza degli oli essenziali a cui è arrivata dopo gravi problemi di salute ed è entusiasta di condividere con noi tutto ciò che ha imparato e che le ha cambiato la vita.



Ingresso gratuito, a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria.

N. posti limitati

Per la prenotazione è necessario contattare

Robe Turche: 3914360734 robeturche@gmail.com