"Oltre", il primario di psichiatria Franzoni Lezzi presenta il suo romanzo

VILLORBA Storia di resilienza e di sentimenti forti, “Oltre” è un romanzo intenso che, con uno stile sospeso e struggente, cattura il lettore e lo porta per mano attraverso un mondo di consapevolezza. La narrazione scaturisce dall’animo del protagonista come una melodia, ora malinconica ed evocativa, ora intensa e passionale. “Non leggere OLTRE è una scelta; continuare a leggerlo dopo aver sfogliato le prime pagine è l’unica scelta possibile.” Eulama International Literary Agency.

Croazia, giorni nostri. A farla da padrone le macerie di una ex-Jugoslavia ancora presente, tanto nel paesaggio quanto nell’animo. Uno scenario in cui identità storiche, soggettive e culturali si rincorrono come rappresentazione dello scontro tra il bene e il male, tanto nel singolo individuo, quanto nella società. Questo romanzo è la storia di sofferenze e sentimenti violenti mai urlati, e per questo tanto più profondi e indissolubili, ma anche dei percorsi coraggiosi che un’anima è capace di intraprendere.

Anjeta e Paolo. La ragazza e l'italiano alla ricerca di un approdo. Due anime tormentate alla ricerca di sé. Un passato di guerra, violenze, morte e distruzione. Fisica e morale. Poi l’incontro... casuale, ma salvifico per entrambi. Due viaggi in mare: uno della speranza, sulle tracce di un nuovo inizio; uno dell’amore, dirompente, incondizionato, che tutto può sconfiggere. Anche la morte...

L’Autore. Roberto Franzoni Lezzi.

"Veronese di origine, vive da più di vent’anni a Treviso dove lavora come medico psichiatra. Una breve esperienza come ufficiale di marina gli ha lasciato la passione del navigare. L’equilibrio fra gli elementi della coscienza senza tuttavia reprimerne la natura e l’intensità, è il life motiv della sua narrazione e della sua ricerca immaginativa."

