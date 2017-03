"Oltre la scena": Kristian Ghedina al Caffè Letterario

Come il caffè in Europa durante il Settecento diventò il luogo del libero pensiero, così a Treviso, le stanze di Ca’ dei Ricchi diventano lo spazio d’incontro e dialogo tra teatro e mondi diversi. Dopo l’incontro con Andrea Rigoni, amministratore delegato di Rigoni di Asiago, con il quale si è parlato di cultura ed impresa, nuovo ospite dei Caffè di Oltre la scena sarà, sabato 4 marzo alle 16,30, Kristian Ghedina. Nato Pieve di Cadore il 20 novembre 1969 Ghedina è allenatore di sci alpino, ex sciatore alpino ed ex pilota automobilistico italiano. Originario di Cortina d'Ampezzo, Ghedina è stato il discesista italiano con numero maggiore di vittorie nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino e uno dei migliori specialisti degli anni novanta.

Con il campione ampezzano si parlerà di performance, disciplina, e concentrazione. Doti queste che accomunano lo sport e il teatro d’opera. Kristian Ghedina racconterà le sue Olimpiadi, che per un artista lirico equivalgono ad una prima alla Scala, e come è riuscito a preservare un equilibrio negli incerti di una vita fatta di agonismo e successo, ma anche di infortuni e sconfitte. Il campione parlerà anche del suo rapporto con il teatro, del suo amore per la musica e del progetto Cortina 2021, di cui è testimonial. A salutare Kristian Ghedina sarà il sindaco Giovanni Manildo, mentre il pubblico potrà rivolgere allo sportivo domande, nello spirito del salotto. L’appuntamento è realizzato da Oltre la scena in collaborazione con Soroptimist International Club di Treviso.

Torna, per il quarto anno, Oltre la scena, la stagione nella stagione. Storie, dialoghi, incontri intorno al cartellone della lirica al Teatro Comunale ideati e coordinati da Elena Filini in un’inedita partnership che vede insieme Comune di Treviso (Assessorato alla Cultura) Teatri e Umanesimo Latino Spa, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Conservatorio Agostino Steffani. L’obiettivo è quello di raccontare il Teatro che non si vede, arrivare a chi non avrebbe immaginato di mettervi piede e dare voce ai protagonisti quando il sipario è calato.