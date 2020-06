"Oltre la scena": il Teatro Stabile chiude le dirette Facebook con ospite il sindaco Conte

Dopo 6 incontri con registi, attori e protagonisti della scena artistica trevigiana e non solo, da Damiano Michieletto a Michela Cescon, da Roberto Calesso a Federica Rosellini, e dopo 5 appuntamenti in cui Elena Filini ha ascoltato la voce delle community che ruotano attorno al Teatro Mario Del Monaco, dalle scuole agli abbonati, dai musicisti alle scuole di danza, venerdì 12 giugno (ore 18) "Oltre la scena" chiude il programma delle dirette Facebook con un ospite speciale: il sindaco della Città Mario Conte.

Prima della ripresa degli eventi dal vivo – lunedì 15 giugno in piazza dei Signori Red Canzian inaugurerà il ritorno di concerti e spettacoli nell’ambito dell’iniziativa “Il teatro riparte”, che si terrà in contemporanea anche a Padova, Venezia e Verona – sarà il Sindaco Conte nell’incontro conclusivo a tracciare un bilancio di questo periodo di sipari abbassati e teatro vissuto prevalentemente online. La prossima programmazione di musica e opera, il futuro del concorso Toti Dal Monte, il grande concerto in piazza con Red Canzian e molto altro ancora saranno i temi della conversazione nel salotto online di Oltre la scena.

Oltre la scena è una la stagione nella stagione. Storie, dialoghi, incontri intorno al cartellone del Teatro Comunale Mario Del Monaco ideati e coordinati da Elena Filini in un’inedita partnership che vede insieme Comune di Treviso (Assessorato alla Cultura) Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Conservatorio Agostino Steffani e Soroptimist International Club di Treviso. L’obiettivo è quello di raccontare il Teatro che non si vede, arrivare a chi non avrebbe immaginato di mettervi piede e dare voce ai protagonisti quando il sipario è calato. In questi mesi di chiusura gli incontri di Oltre la scena non si sono fermati, ma hanno cambiato destinazione e spostandosi online hanno animato il palcoscenico virtuale del Teatro Mario Del Monaco con 11 appuntamenti in diretta.

https://www.teatrostabileveneto.it/oltre-la-scena-home-edition/