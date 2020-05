"Oltre la scena": il teatro dialoga sul futuro con abbonati, scuole, insegnanti e associazioni

La Fase 2 arriva anche per gli appuntamenti di Oltre la scena del Teatro Mario del Monaco. I dialoghi con gli artisti condotti da Elena Filini, che nelle ultime settimane ci hanno portato nelle case di attori, registi e musicisti attraverso le dirette social da home edition si trasformano in community, con il pubblico come protagonista. Ogni venerdì, a partire dal 15 maggio (ore 18) per quattro puntate, in diretta sulle pagine Facebook del Teatro Stabile del Veneto e del Teatro Mario Del Monaco, prenderanno parte agli incontri gli abbonati, le scuole e gli insegnanti, il mondo musicale trevigiano e le istituzioni. Una vera e propria community che insieme dialogherà su come sarà il teatro del futuro e come si dovranno riscrivere le regole per rinascere dopo il Covid-19.

Nel primo appuntamento di venerdì 15 maggio, Elena Filini dialogherà con 3 abbonati del Teatro Mario Del Monaco, nonché rappresentanti di associazioni e realtà riconosciute in città: Giuseppe Aiello, avvocato e direttore dell'Associazione Lirica Trevigiana di cui è direttore artistico e con cui ha organizzato applauditi galà al Teatro Comunale di Treviso e anche un'intera stagione dedicata a Rossini nel 2018; Edoardo Bottacin, giovane direttore dell’Associazione Musincantus, realtà impostasi nel panorama regionale nel 2018 con l’organizzazione delle celebrazioni ufficiali della città di Treviso per il 150° anniversario dalla scomparsa di G. Rossini; Nadia Pignatto, abbonata da più di trent'anni al Comunale, proprietaria dello storico negozio di ottica punto di riferimento in città, è appassionata di musica classica e membro del Lions Club Eleonora Duse, ha per anni organizzato in città una rassegna di giovani talenti musicali.

Oltre la scena è una stagione nella stagione. Storie, dialoghi, incontri intorno al cartellone del Teatro Comunale Mario Del Monaco ideati e coordinati da Elena Filini in un’inedita partnership che vede insieme Comune di Treviso (Assessorato alla Cultura) Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Conservatorio Agostino Steffani e Soroptimist International Club di Treviso. L’obiettivo è quello di raccontare il Teatro che non si vede, arrivare a chi non avrebbe immaginato di mettervi piede e dare voce ai protagonisti quando il sipario è calato.