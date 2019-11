Oltreverde: un ultimo aperitivo nella natura per festeggiare l'autunno

Oltreverde – Aperitivo nella natura ha ancora un’ultima (e coperta) sorpresa: domenica 24 novembre Parco Gambrinus indosserà l’esclusiva divisa autunnale per accogliere una strepitosa extradate.

Per l’occasione, infatti, l’aperitivo più fresco della zona verrà adeguatamente adattato alle temperature autunnali mediante l’allestimento di una particolare struttura, caratterizzata da una magica texture trasparente, che si occuperà di riscaldarvi permettendovi di restare nel bel mezzo della natura. Aperto da un invitante castagnata iniziale, l’evento avrà inizio alle ore 16 fra simpatici brindisi di vino novello offerto dall’Osteria Gambrinus e le immancabili attività per gli ospiti più “in erba”, intrattenuti per l’occasione da curiose letture animate offerte dalla Onlus “Quel posto che cerchi c’è”. A questo punto vi starete chiedendo cosa cambierà rispetto alle date estive, giusto? Beh, Oltreverde può garantirvi che di certo non mancherà assolutamente nulla: dai workshop d’artigianato locale a tema serigrafico, fino alle attività tipicamente sostenibili che caratterizzano da sempre l’aperitivo domenicale più eco-friendly della zona! Proprio per questo sarà a vostra disposizione lo stand di Chebaratto, portale di scambio e compravendita di oggetti e servizi, pensato per rendere le vostre idee sempre più collaborative. Non verrano di certo meno l’ottimo cibo, che approderà a Parco Gambrinus grazie ai più preparati Food Trucks della zona, e la più ricercata musica live. Nella bellissima serra immersa tra i colori autunnali del parco, saranno i migliori artisti locali quali Lee Odia, il cui ultimo singolo “Canzone Estiva” è uscito da poco su tutte le piattaforme streaming, Martae e Giudah!, provenienti da esperienze musicali proiettate nella realtà dei “big”, con i quali hanno condiviso persino qualche palco.