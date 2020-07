Oltreverde: il divertimento sostenibile a misura di sicurezza

L'estate finalmente riparte e, come un vecchio treno che ha sostato più del dovuto alla stessa fermata, trascina tutta l'energia della musica dal vivo. Proprio per questo ritorna, per la quarta edizione consecutiva, l'evento più eco-friendly del trevigiano, portando con sè un intero parco di novità. Per la tanto sperata ed attesa stagione 2020 Oltreverde, l'evento che nasce e si evolve all'interno di Parco Gambrinus a San Polo di Piave, ci regala due strepitose date all'insegna della spensieratezza consapevole, in pieno rispetto delle norme anti-Covid19 regolate dall'attuale DPCM.

Durante le due date, previste rispettivamente per il 26 luglio ed il 23 agosto 2020, sarà possibile godere della magia del parco e dell'entusiasmo regalato dalla musica live in piena sicurezza, attraverso una formula del tutto innovativa che richiama sapientemente il classico tema del picnic immerso nella natura. Al fine di rispettare il più scrupolosamente possibile la norma sul distanziamento sociale, infatti, vi sarà l’obbligo di prenotare il proprio ingresso all’evento e, muniti di coperta-stuoino che potrete portare da casa oppure “affittare” sul posto, seguire le esibizioni seduti (ed adeguatamente distanti) fra l’erba fresca di Parco Gambrinus. Come funziona? Per gli ingressi singoli sarà possibile effettuare la prenotazione tramite l’apposito sito Eventbrite.it mentre, per i gruppi di oltre 10 persone, basterà un semplice messaggio Whatsapp al 3888564088.

Ma le novità, ad Oltreverde, non sono di certo terminate. Per garantire agli ospiti la maggior tutela possibile, quest’anno saranno presenti ben due stage ospitanti situazioni musicali differenti (Tauma ed Obscure Music Club per la prima data), due tra i migliori Food Trucks locali e, grazie alla collaborazione con Theresianer, Hausbrandt, Col Sandago, e Bonaventura Maschio diversi angoli bar: le lunghe, fastidiose, code ed i calorosi ammassamenti sotto al palco saranno solo un lontano ricordo! Insomma, nonostante le numerose limitazioni e il distanziamento sociale che sembrano voler contraddistinguere l’estate 2020, Oltreverde si riconferma l’evento più capace di andare, esattamente, oltre dimostrando grande impegno e cuore. Oltre le difficoltà, le distanze e gli ostacoli di una realtà che ci mette tutti, costantemente, alla prova. Ed allora, a noi, non resta che provare assieme, magari sotto l’ombra di un albero. Magari, perché no, proprio un albero di Parco Gambrinus in una caldissima domenica di luglio.