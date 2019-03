Omaggio a Scodanibbio, il concerto

► OMAGGIO A SCODANIBBIO ◄

In collaborazione con TRA TREVISO RICERCA ARTE



Dopo le assenze e il torpore invernale, riprendiamo le attività in attesa del Festival con una speciale serata dedicata alla figura di Stefano Scodanibbio, il contrabbassista, compositore e performer scomparso nel 2012.



Venerdì 22 marzo infatti, in collaborazione con Tra Treviso Ricerca Arte che ci accoglierà nella bellissima cornice di Ca' dei Ricchi, ospiteremo i giovani talenti dell'ensemble Platoni/Nicoletta, formato dal contrabbassista Francesco Platoni, musicista dell’orchestra sinfonica nazionale Rai, solista e vincitore di diversi concorsi internazionali nonché membro dell’ensemble Ludus Gravis, e dal pianista Federico Nicoletta, docente all'istituto musicale Verdi di Ravenna nonché vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali.



I musicisti proporranno un repertorio di brani di Scodanibbio ma non solo. In programma anche la "Sonata" per contrabbasso e pianoforte di Sofija Gubajdulina e "Ultravox I" per contrabbasso e live electronics di Stefano Pierini, il quale sarà presente anche lui.

_Progetto realizzato nell’ambito dell’iniziativa Sillumina, copia privata per i giovani, per la cultura_



Non mancate!



>> 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 <<



S. Scodanibbio – Dai 6 Studi per contrabbaso solo

- Joke

- Faraway

- Farewell



S. Pierini – Ultravox I per contrabbasso e live electronics



S. Scodanibbio – Lawless roads per pianoforte solo



S. Scodanibbio – Due pezzi brillanti per contrabbasso solo



S. Scodanibbio – ‘N Roll per contrabbasso solo



S. Gubaidulina – Sonata per contrabbasso e pianoforte





DOVE:

L'appuntamento è a Ca'dei Ricchi, Via Barberia, 25, ore 21 - TREVISO



INGRESSO

€ 6

€ 4 ridotto soci TRA



INFO:

segreteria@larsenale.com